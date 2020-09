Girondins – Mercato : Gasset a convaincu deux atouts offensifs de rester à Bordeaux 

Si l'effectif des Girondins de Bordeaux paraissait démobilisé au début de l'été avec toutes les incertitudes autour du projet sportif, l'arrivée de Jean-Louis Gasset a eu pour effet immédiat de redonner le sourire aux joueurs. Un sourire qui se retranscrit d'ailleurs dans les résultats puisque le club aquitain reste sur quatre points pris en deux matches avant de défier l'OL ce vendredi soir (21h).

Nicolas De Préville ne veut pas entendre parler d'un départ...

Au niveau des joueurs clés de l'effectif, la tendance n'est plus à un départ. Présent en conférence de presse, Nicolas De Préville (29 ans) a rassuré sur son état d'esprit … Même si l'ancien Rémois désespère de se voir offrir un nouveau contrat : «Je ne discute pas pour une prolongation de contrat et je n’ai jamais discuté pour une prolongation. J’ai vu ça passer, mais c’est faux. Je suis sous contrat jusqu’en juin 2021, si on ne me demande pas de partir, j’irai jusqu’au terme de mon contrat».

… Josh Maja non plus

Comptant parmi les éléments les plus « bankables » de l'effectif et annoncé au début de l'été dans le viseur de clubs anglais et écossais, Josh Maja n'a pas non plus une envie folle de partir. « A la fin du Mercato, je serai là. Mon esprit est tout entier tourné vers ici, je suis focus sur Bordeaux, je veux faire une bonne saison ici », a confirmé l'ancien joueur de Sunderland et international nigérian à Sud-Ouest. Deux bonnes nouvelles pour les supporters aquitains...