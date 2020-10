Girondins - Mercato : Gasset a le feu vert pour Ben Arfa à une condition

A l'instar du Real Madrid, les Girondins de Bordeaux n'ont pas recruté cet été. Ils ont vendu plusieurs joueurs pour dégraisser un effectif conséquent et faire entrer de l'argent dans les caisses mais King Street n'a pas donné son feu vert à l'acquisition de renforts. L'Equipe, qui consacre un article sur le sujet, explique que le marché russe est encore ouvert jusqu'au 17 octobre alors que celui des joueurs libres l'est indéfiniment.

Longuépée veut encore des ventes

Et justement, Hatem Ben Arfa figure dans cette caste des joueurs libres. Le gaucher de 33 ans a vu son contrat à Valladolid arriver à son terme et ne pas être reconduit. Jean-Louis Gasset a déjà fait savoir qu'il était très intéressé par son profil et, selon L'Equipe, cet intérêt serait réciproque. Néanmoins, d'ici à ce que les deux hommes, qui se sont côtoyés en équipe de France entre 2010 et 2012, se retrouvent, il y a un gouffre.

Ce gouffre est constitué par le déficit du FCGB. Pour qu'il soit comblé, le président, Frédéric Longuépée, attend encore des ventes. C'est la condition sine qua non pour faire venir Ben Arfa. Edson Mexer et Vukasin Jovanovic, dont les départs étaient attendus avant la clôture du marché hier, sont toujours poussés vers la sortie.