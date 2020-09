Girondins - Mercato : Gasset ferait une erreur monumentale avec Ben Arfa

Viendra ? Viendra pas ? Cela fait déjà plusieurs semaines que l'intérêt de Jean-Louis Gasset pour Hatem Ben Arfa a filtré dans la presse. Sauf que le gaucher de 33 ans, laissé libre par Valladolid après une expérience totalement ratée, ne porte toujours pas le maillot au scapulaire. Et qu'il charrie avec lui un grand nombre d'interrogations dont une concerne son niveau physique, lui qui a tout de même connu deux saisons blanches (une au PSG, l'autre en Espagne) sur les trois dernières…

Physiquement, il lui faudrait plusieurs mois pour être au top

"J’adorais Ben Arfa, a expliqué le journaliste Hervé Penot sur La Chaîne L'Equipe, le problème c’est que ça fait deux ans qu’il ne fait plus rien. Même son passage à Rennes a été moyen sinon ils l’auraient gardé. Il a fait Nice pendant un an, c’était magnifique. Aujourd’hui, il prend de l’âge. J’espère qu’il va me donner tort. Il est parti en Espagne, il n’a rien fait. Il ne joue pas non pas parce qu’ils ne veulent pas le faire jouer mais c’est qu’à un moment, il ne montre pas suffisamment”.

Un avis partagé par Jérôme Rothen sur RMC : "Je ne comprends pas qu’il y ait encore cette rumeur-là. Il faut arrêter de croire au père Noël dans le sens où comment tu peux essayer de relancer un joueur qui ne joue pas ? Hatem, je l’aime bien mais ça fait combien de temps qu’il n’a pas joué ? Ça fait trois ans". Ce qui sous-entend qu'il faudrait plusieurs mois pour qu'il revienne à un niveau acceptable pour la L1. Un pari sacrément risqué pour Jean-Louis Gasset…