Girondins - Mercato : Gasset ouvre la porte à plusieurs joueurs pour janvier

Après un été marqué par une seule arrivée, celle d'Hatem Ben Arfa, mais plusieurs départs, les Girondins de Bordeaux devraient vivre un hiver du même acabit. King Street ayant plutôt envie de récupérer de l'argent que d'en injecter dans le club, l'opération dégraissage va se poursuivre. Jean-Louis Gasset l'a d'ailleurs confirmé hier en conférence de presse.

"Personne n'est heureux"

"Je dis qu’on a un groupe trop étoffé à certains endroits. Il y a des endroits où on est limite, mais il y a des endroits où il y a beaucoup trop de joueurs qui ne peuvent figurer dans le groupe. Et ce n’est pas une bonne chose de vivre avec des gens qui sont un peu moins concernés, parce qu’il n'y a pas la place… Personne n’est heureux."

L'entraîneur du FCGB doit désormais espérer que ce sont bien les remplaçants qui seront visés par l'opération dégraissage, et non les joueurs les plus bankables, histoire de tenter d'équilibrer les comptes en cette période de crise financière…