Girondins - Mercato : Gasset reprend espoir en vue du marché hivernal

Frédéric Longuépée ne fait pas les choses à moitié. Dans le collimateur des supporters des Girondins de Bordeaux, qui lui reprochent une méconnaissance du terrain, le président du FCGB a fait passer des messages musclés à Jean-Louis Gasset dimanche dans Sud Ouest.

L’occasion aussi pour lui d’évoquer le prochain mercato hivernal. À première vue, celui-ci n’augure vraiment rien de bon pour l’ancien entraîneur de l’ASSE, qui n’avait de toute façon guère d’espoir sur le sujet eu égard aux finances serrées du club aquitain.

« Il faut bien cibler les besoins de l’effectif actuel »

« On étudiera les opportunités quand elles se présenteront. Il reste sept matches avant la trêve. On discutera avec l’actionnaire de notre marge de manœuvre. Il faut bien cibler les besoins de l’effectif actuel, a développé Longuépée. Si recrue il doit y avoir, il faut qu’elle amène une plus-value à la fois sportive mais avant tout au niveau de l’état d’esprit. C’est un travail d’échange entre Alain et Jean-Louis, puis entre moi et notre actionnaire […] On peut aussi imaginer prêter des joueurs pour qu’ils prennent du temps de jeu ailleurs et s’équiper de joueurs dont on a besoin. On verra. »