Girondins – Mercato : Gérard Lopez a soufflé un bon plan au Stade de Reims

Gideon Mensah s'est engagé avec Bordeaux. Gérard Lopez, fraichement nommé président des Girondins de Bordeaux tient son nouveau latéral gauche au dépends du Stade de Reims.

Jean Pierre Caillot voulait également Mensah

Le Président du Stade de Reims, Jean Pierre Caillot, invité de France Bleu, a avoué qu’il avait coché le nom de Gideon Mensah pour remplacer Ghislain Konan. “Il y a toujours plein de dossiers. Ça fait sourire parce que vous avez vu qu’il y a un certain nombre de joueurs qu’on avait pisté qu’on retrouve aujourd’hui ailleurs. On avait imaginé que Konan pouvait partir et son remplaçant en première ligne, c’est celui qui vient de signer à Bordeaux. Donc voilà, il y a comme ça un certain nombre de dossiers qui sont travaillés et qui n’aboutissent pas. C’est surtout dépendant des joueurs qui sont en place”.

📝 Selon @FabrizioRomano, Gideon Mensah devrait s'engager avec les Girondins de Bordeaux dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Fin de piste pour le Stade de Reims. pic.twitter.com/OmdSRMnkMu — Reims Média Football (@reimsmediafoot) July 29, 2021