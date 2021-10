Girondins - Mercato : Gérard Lopez attend toujours un gros chèque du FC Barcelone

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

A l'époque, ça ressemblait déjà à un braquage et, trois ans plus tard, c'est encore pire. En 2018, un an après avoir reçu 222 M€ de la part du PSG pour Neymar, le FC Barcelone faisait n'importe quoi sur le marché des transferts et avait estimé judicieux de mettre 41 M€ sur la table pour convaincre les Girondins de Bordeaux de lâcher leur ailier brésilien Malcom. Ce fut un flop, évidemment, et pour tout le monde.

Car trois ans plus tard, les Blaugrana traversent une crise institutionnelle et financière sans précédent ayant un impact sur beaucoup de clubs, dont les Girondins. En effet, le FCGB attend encore un quart du montant du transfert de Malcom, soit environ 10 M€. Bien sûr, cet argent a certainement déjà été investis par la précédente direction mais nul doute que Gérard Lopez en aurait bien besoin pour régler à son tour les créanciers…

