Girondins - Mercato : Gérard Lopez devrait s’asseoir sur un petit pactole

Monchi annonce que Koundé devrait rester ! Présent en conférence de presse ce mardi, le directeur sportif du FC Séville a annoncé que Jules Koundé, pourtant annoncé un temps proche de Chelsea va rester en Andalousie sauf si un club s’aligne sur la clause libératoire de l’ancien bordelais soit 80 millions d’euros ! « Jules Koundé a des chances de quitter le club si un club paie sa clause libératoire. Chelsea a fait une offre la semaine dernière mais elle ne nous convenait pas »

Une situation qui ne profite donc pas à Gérard Lopez car en plus du mécanisme de solidarité qui prévoit une part de l’indemnité de transfert pour le club formateur en cas de vente, le club girondin aurait négocié 20% sur la plus value à la revente lorsqu’ils ont vendu Koundé à Séville pour 23 millions rapporte l’insider diabaté33 sur Twitter. Nul doute que l’affaire risque d’être suivie en Gironde même s’il parait compliqué que l’issue soit favorable à Gérard Lopez dans les dernières heures du mercato.

👀 Monchi confirma que @SevillaFC no venderá a Koundé: "Sólo saldrá si alguien deposita la cláusula" 🗣️⤵️https://t.co/waOG9VhxeC — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) August 31, 2021