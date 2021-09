Girondins - Mercato : Gérard Lopez dresse le bilan de l'intersaison et énonce un regret

Zapping But! Football Club Girondins : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Les Girondins de Bordeaux ont été l'un des grands animateurs du marché estival en France. Avec huit arrivées, dont trois rien que lors de la dernière journée, la nouvelle équipe dirigeante, menée par Gérard Lopez, a fait ce qu'elle a pu pour rebâtir un effectif avec des moyens très limités. Dans des propos rapportés par L'Equipe, le nouveau propriétaire du FCGB dresse un bilan positif de son premier mercato mais affiche un regret.

« Ça a été un bon mercato même s'il aurait fallu un ou deux transferts de plus pour qu'il soit parfait. Mais il ne faut pas oublier qu'on est parti dans cette aventure il y a cinq semaines. On a ajouté de la qualité, de la concurrence et de la jeunesse. Financièrement, on s'y retrouve aussi. Avec le PSG, on a été l'un des clubs les plus actifs. Mostafa Mohamed était extrêmement triste de ne pas nous avoir rejoints, on est avec lui. On nous avait garanti qu'il n'y aurait pas de souci. »

Girondins : “Je pense qu’on a fait un bon mercato“ juge le président Gérard Lopez https://t.co/bZdeUhVdHn pic.twitter.com/MfGyK91Uo0 — SudOuest Sport (@SudOuest_Sport) September 1, 2021