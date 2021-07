Girondins – Mercato : Gérard Lopez lance son coup de balai, la liste des partants révélée

Zapping But! Football Club Girondins : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Si certains redoutaient le moment, Gérard Lopez a bel et bien passé le cap de la DNCG sans encombres. Si le closing des Girondins de Bordeaux prendra encore quelques jours et devra passer par le tribunal de Commerce, l'ancien boss du LOSC peut désormais avancer plus sereinement sur son Mercato d'été.

Comme le rapporte L'Equipe, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois est déjà très ambitieux... Et notamment au niveau des ventes où il espère se séparer de 13 joueurs afin de faire rentrer 41 M€ dans les caisses et recruter neuf éléments « dans des proportions (économiques) similaires cet été ».

Koscielny va devoir faire un effort pour rester

D'après le quotidien sportif, seuls Benoît Costil, Yacine Adli et Rémi Oudin trouvent grâce aux yeux de Gérard Lopez qui entend se séparer de bons nombres de cadres de l'équipe de Jean-Louis Gasset. Le coréen Hwang, Josh Maja, Otavio ou encore Samuel Kalu sont sur le marché. Tout comme Toma Basic, Ruben Pardo, Loris Benito et Raoul Bellanova. Paul Baysse (2024) et Jimmy Briand (2022) pourraient voir leurs contrats résiliés. Enfin Gérard Lopez envisage de renégocier à la baisse le contrat de Laurent Koscielny (300 000€ brut par mois). S'il refuse, le capitaine aquitain pourrait aussi être amené à s'en aller...