Girondins - Mercato : grâce au PSG, l'AC Milan s'intéresse à un Bordelais

Pas à son affaire lors du premier match de la saison, contre Valenciennes (0-0), Jean Onana n'a visiblement pas très envie de rester en Ligue 2. Bonne nouvelle pour lui, il pourrait prochainement se produire dans un championnat autrement plus prestigieux que l'antichambre de la L1. Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Nicolo Schira, l'AC Milan aimerait le recruter !

Les champions d'Italie avaient fait de Renato Sanches leur priorité. Mais le Portugais du LOSC a préféré s'engager avec le PSG pour y retrouver CHristophe Galtier et Luis Campos. Les Lombards ont donc exploré d'autres pistes et l'une d'elles mène en Gironde. Selon Schira, les premiers contacts seraient très positifs, si bien que le FCGB peut envisager un transfert estimé à 5 M€. Un départ et une rentrée d'argent qui permettraient aux Girondins de se renforcer...

#ACMilan are really interested in #Bordeaux’s midfielder Jean #Onana. Rossoneri have monitored him many times during the last season. Positive first talks with his agents. #transfers