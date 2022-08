Girondins – Mercato : Guion déplore les mesures de la DNCG

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Bordeaux est en Ligue 2. Après plusieurs semaines de flou autour de l’avenir du club (suite à la décision de la DNCG de rétrograder le club en National 1), le CNOSF puis la FFF ont fini par valider leur maintien en Ligue 2. Cependant, la DNCG a imposé certaines mesures aux Girondins qui vont impacter leur saison. L’entraîneur David Guion s’est exprimé sur ces dernières.

Présent en conférence de presse, il évoque l’impact des contraintes sur les recrues : « La DNCG nous a encadrés la masse salariale et ça pénalise évidemment le sportif. Ça pénalise aussi notamment les deux joueurs qui s’entrainent depuis le premier jour, à savoir Yoann Barbet et Vital N’Simba, puisque ces deux garçons-là ne peuvent pas être qualifiés. C’est vrai que depuis le premier jour, ce sont des garçons qui sont exemplaires dans l’état d’esprit, et qui ont une grosse volonté de pouvoir jouer. C’est très frustrant pour eux, je me mets à leur place. Cela fait un mois qu’ils n’ont pas raté un seul entrainement, et malheureusement ils ne peuvent pas jouer et prendre du plaisir le week-end. Cela nous pénalise énormément sportivement et évidemment vis-à-vis de moi, pour que je fasse mon équipe. »