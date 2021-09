Girondins - Mercato : Hwang bloqué, une arrivée capote, un international résilie !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Mercato fou à Bordeaux ! Selon les informations de Girondinfos, le mercato s’emballe dans le sens des arrivées comme des départs. Pour commencer, l’international suisse Loris Benito se serait mis d’accord avec son club pour résilier son contrat. Il devrait ensuite rejoindre le FC Bâle.

Hwang finalement bloqué ?

Le média spécialisé sur les infos des Girondins rapporte que Hwang Ui-Jo annoncé sur le départ durant tout le mercato et proche du Sporting Portugal, pourrait finalement rester ! Et pour cause, dans son transfert devait s’inclure la venue de Jovane Cabral, ailier du Sporting mais ce dernier aurait refusé l’offre des Girondins de Bordeaux. Le coréen devrait donc rester en gironde et pourrait faire capoter l’arrivée d’un autre joueur !

Comptant comme joueur extra-communautaire, Hwang Ui-Jo bloquerait donc une place pour l’arrivée en prêt de Jackson Porozo en provenance de Boavista puisque le latéral est Equatorien. Ça se complique pour les dirigeants bordelais qui voient leurs plans chamboulés en cette toute fin de mercato !

De son côté Yacine Adli aurait paraphé son contrat avec l'AC Milan mais serait de retour à Bordeaux pour signer un prêt d'un an avec les Girondins.

❌Le transfert de Hwang Ui-Jo devait libérer la place d'extra-communautaire nécessaire au prêt du défenseur 🇪🇨 de @boavistaoficial Jackson Porozo.



Maintenant que le transfert du 🇰🇷 a échoué, l'arrivée du défenseur ne peut avoir lieu.@diabate33 https://t.co/FDKd16QwhU — Girondinfos (@Girondinfos) August 31, 2021