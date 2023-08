Girondins – Mercato : Josh Maja a signé dans son nouveau club

Depuis le 30 juin, Josh Maja n'était plus un joueur des Girondins. Son contrat était arrivé à expiration après une belle saison. Auteur de 16 buts et 6 passes décisives, l'ancien joueur de Sunderland va retrouver l'Angleterre.

West Bromwich Albion officialise sa signature pour 3 ans. A 24 ans, Maja va donc retrouver le Championship. WBA avait terminé 9e la saison passée.

We're delighted to announce the signing of Josh Maja on a three-year contract! ✍️



Welcome to the Albion, Josh! 🇳🇬