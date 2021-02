Girondins – Mercato : Jovanovic va être libéré

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Vukadin Jovanovic et les Girondins, c'est la fin. Selon L'Equipe, les deux parties travaillent poun résilier le bail du joueur serbe, en fin de contrat en juin, et les négociations avancent dans le bon sens. « À moins d'un revirement de situation, Vukasin Jovanovic devrait quitter les Girondins cinq mois avant la fin de son contrat. Un accord est en passe d'être trouvé, il devrait être finalisé ce mardi », annonce le quotidien sportif.

