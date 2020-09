Girondins – Mercato : Jules Koundé a tout tenté pour pousser Pep Guardiola à craquer

Depuis quelques semaines, l'actualité s'emballe autour de l'ancien défenseur des Girondins, Jules Koundé. Aujourd'hui au FC Séville, le stoppeur attise les convoitises, notamment de Manchester City qui serait disposé à passer sérieusement à l'action.

Un accord autour des 70 millions d'euros est même évoqué pour que Koundé rejoigne les Citizens. Cela pousserait forcément Pep Guardiola à faire un gros effort sur le marché des transferts. Mais le joueur semble tout faire pour le convaincre que cela en vaut la peine.

Malgré quelques interventions rugueuses, parfois à la limite, le défenseur sévillan a encore réalisé un match plein lors de la Supercoupe d'Europe perdue face au Bayern Munich (1-2). Face à Robert Lewandowski notamment, Koundé n'a pas démérité, parvenant à museler le Polonais dans le jeu. Avec un bilan statistique qui montre un sans faute en terme de duels et de tacles réussis. De quoi convaincre définitivement Pep Guardiola de miser sur lui ?

Jules Koundé was pretty much perfect against Bayern:



◎ 100% aerial duels (6/6)

◎ 100% tackle succes (3/3)

◎ 100% take-ons completed (1/1)



Dominant in the air and on the ground. ? pic.twitter.com/xfLriDKSpi