Girondins – Mercato : Jules Koundé (FC Séville) en balance avec un autre international pour remplacer Sergio Ramos au Real Madrid

Deux ans après son départ des Girondins pour le FC Séville, Jules Koundé va-t-il rejoindre le Real Madrid ? Selon certains médias espagnols, il en est fortement question. En défense centrale, le Real s'apprête à perdre son capitaine Sergio Ramos. En fin de contrat, l'ancien sévillan souhaite prolonger de deux saisons et Florentino Pérez ne lui propose qu'un nouveau bail d'un an. Son départ serait imminent. Et à ses côtés, l'avenir de Raphaël Varane, qui n'a plus qu'un an de contrat, reste flou.

Isco en monnaie d'échange ?

Alors que David Alaba arrive libre du Bayern Munich, Carlo Ancelotti aurait demandé le recrutement d'un défenseur central supplémentaire et deux noms reviennent avec insistance : ceux de Jules Koundé, donc, et de l'international espagnol Pau Torres, récent vainqueur de la Ligue Europa avec Villarreal. Selon Defensa Central, le Real songerait à intégrer Isco dans la transaction pour faire baisser le prix de Koundé ou de Torres. A la condition qu'Isco accepte de revoir son salaire à la baisse. Mundo Deportivo, de son côté, affirme que Séville veut 60 M€ pour Koundé, et que l'ancien bordelais est également ciblé par des clubs anglais.