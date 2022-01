Girondins – Mercato : Koscielny s'en va, deux gros renforts en approche dont un international de Manchester United !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Capitaine déchu des Girondins de Bordeaux et désormais lofteur, Laurent Koscielny (36 ans) va bel et bien quitter le club dans les prochaines heures. Selon L'Equipe, un accord pour une résiliation du contrat à l'amiable a été trouvé ce samedi entre les avocats de l'ancien joueur d'Arsenal et de l'équipe de France et la direction bordelaise.

Koscielny a négocié sa liberté contre un gros chèque

L'accord est actuellement en relecture mais, si l'on en croit Sud-Ouest, Koscielny touchera un joli chèque dans l'affaire. Sous contrat jusqu'en juin 2024 en prenant en compte ses deux années optionnelles qu'il pouvait décider (ou non) de lever, l'ex-Gunner pouvait espérer toucher jusqu'à 7 M€ brut. Dragué par Lorient, le défenseur de 36 ans va-t-il s'offrir une dernière pige avant la retraite ? Le mystère demeure...

Phil Jones (Man Utd) et Danylo Ignatenko (Shakthar) prêtés six mois à Bordeaux

En attendant, Bordeaux va pouvoir s'activer pour le recrutement d'un nouveau central qui pourrait être soit le stoppeur danois Andreas Maxso (Brondby, 27 ans), soit l'international anglais Phil Jones (29 ans) en disgrâce à Manchester United. D'après Foot Mercato, le prêt du Red Devils pour six mois est en bonne voie … Tout comme celui du le milieu ukrainien du Shaktar Donetsk Danylo Ignatenko (24 ans), arrivé ce jour en Gironde et qui devrait signer pour la même durée.