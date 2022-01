Girondins - Mercato : Koscielny tient tête à Lopez et refuse de quitter Bordeaux

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Gérard Lopez l'a confirmé dans Sud-Ouest, les Girondins de Bordeaux souhaitent se séparer du défenseur central français, Laurent Koscielny, cet hiver. Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, l'ancien joueur d'Arsenal a expliqué les dessous de son éviction.

"Lundi soir, donc après la mise à l'écart de Mehdi Zerkane et Paul Baysse dans l'après-midi, le président (Gérard Lopez) a appelé mon agent (Stéphane Courbis) afin de lui signifier. Le mardi matin, je suis allé m'entraîner comme d'habitude, mais personne n'est venu me voir", a-t-il confié avant d'annoncer qu'il ne compte pas quitter le club girondin.

"Quitter le navire comme ça, alors là, pas du tout. J'ai envie de me battre pour l'équipe afin d'obtenir le maintien le plus rapidement possible. Il y a des personnes ici qui méritent qu'on se donne pour rester en Ligue 1. Et je veux encore aider le club. C'est un moment difficile mais il faut rester calme et on trouvera une solution."

