Girondins - Mercato : l’avenir de Ben Arfa s’écrit déjà en pointillés

À mi-saison, le constat qu’Hatem Ben Arfa a réussi son retour en L1 doit s’imposer. Sio tout n’est pas encore parfait, le milieu offensif des Girondins de Bordeaux a su fédérer autour de lui et se montrer décisif notamment face aux gros bras du championnat (PSG, Stade Rennais).

Jean-Louis Gasset peut donc se satisfaire de son gros coup du mercato écoulé mais se rappelle aussi que HBA ne s’est engagé qu’une seule saison, plus une autre en option. Le crack de 33 ans acceptera-t-il de rester dans un navire qui tangue (13e au classement) ? La question est posée, le doute est bien réel.

« À 33 ans, Ben Arfa n’a plus de temps à perdre »

« Avec deux buts et quatre passes décisives, il est décisif un match sur deux. Impliqué sur le terrain, il ne fait pas de vague en dehors jusqu’à maintenant. Le pari du club est plutôt réussi pour le moment, analyse le journaliste Clément Carpentier chez Girondins4ver. Combien de temps va-t-il rester ? La question va très vite se poser car le joueur ne s’est engagé qu’une saison avec les Girondins. Il a une deuxième année en option mais va-t-il la lever si les Girondins continuent à végéter dans le ventre mou de la Ligue 1 comme actuellement à la 13ème place ? À 33 ans, Ben Arfa n’a plus de temps à perdre et surtout il espère peut-être un dernier joli contrat dans sa carrière, dans un club bien plus ambitieux. Au-delà du sportif, il a aussi fait un effort pour baisser son salaire pour venir jouer à Bordeaux. C’est une donnée qui rentrera forcément en compte. »