Girondins – Mercato : l'avenir de Paul Baysse se précise

Paul Baysse n'a pas fui ses responsabilités hier après la défaite concédée par les Girondins face à Reims. Le défenseur s'est agacé du match de son équipe, hors sujet. « On a la chance d’avoir après pas mal de jour de repos, donc on doit tout donner, se donner à fond, lâcher les chevaux, même s’il faut sortir à la 60ème parce qu’on est fatigué… On ne l’a pas fait. Je ne pense pas qu’on se soit donné à 100-110%, on ne s’est pas surpassé, c’est ce qui nous a manqué », a-t-il notamment confié (propos retranscrits par Girondins4ever).

« Ce serait une belle récompense »

Et l'ancien niçois, annoncé dans le viseur des Aiglons, a aussi fait le point sur son avenir, lui qui pourrait prolonger à Bordeaux. « Il y a eu des discussions en début de semaine, a t-il confirmé. Il y a les fêtes qui vont passer, donc ça va surement continuer et je l’espère… Je ne pense pas l’avoir sous le sapin, mais on ne devrait pas être loin, j’espère en tout cas. Je l’ai toujours dit, même depuis le départ où je suis arrivé. C’est le club où j’ai grandi, ça représente beaucoup pour moi. Si j’ai la chance de pouvoir continuer l’aventure dans mon club et dans ma ville, ce sera une très très grande fierté. Je reviens d’un passage très difficile. Je me suis accroché, je n’ai rien lâché, et ce serait une belle récompense, et une belle histoire que de continuer l’aventure avec mon club ».