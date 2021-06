Girondins - Mercato : la future destination de Sabaly réveille un doux souvenir chez les supporters

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Les raisons de sourire sont plutôt pour les supporters des Girondins de Bordeaux en cette année 2021. Trop d'incertitudes, de mauvais résultats, d'ambiance délétère. Mais la fin de contrat de Youssouf Sabaly et surtout sa future destination vont réveiller un bon souvenir. Car l'ancien Parisien devrait s'engager avec le Betis Séville pour les trois prochaines saisons.

Le club andalou a été l'une des victimes du FCGB lors de son magnifique parcours en Coupe de l'UEFA 1996, débuté en juillet 95 lors des tours préliminaires et achevé en finale dix mois tard contre le Bayern Munich (0-2 ; 1-3). En 8es, les Aquitains avaient croisé le fer avec le Betis, s'étaient imposés 2-0 à l'aller à domicile et avaient tenu le choc dans l'enfer du Villamarin au retour (1-2), leur but salvateur étant inscrit par Zinédine Zidane, qui avait lobé le gardien adverse de 40 mètres.