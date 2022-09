Girondins - Mercato : le club officialise deux départs, l'un d'entre eux prend sa retraite

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux ont officialisé ce lundi le départ de Mehdi Zerkane. Le milieu de terrain algérien est prêté une saison avec option d'achat au club grec de l'OFI Crète. 🚨 @GaidiMehdi rejoint l'OFI Crète en prêt.



Nous lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle expérience.



➡ https://t.co/JjLEipBm8Q pic.twitter.com/yxVm2ur6cP — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 5, 2022

Baysse rapproche les crampons

Par ailleurs, l'actuel leader de Ligue 2 a annoncé que Paul Baysse avait mis un terme à sa carrière professionnel et qu'il allait remplacer Laurent Koscielny au poste d'ambassadeur du club. "Le FC Girondins de Bordeaux annonce la nomination de Paul Baysse au poste d’ambassadeur du club. Joueur professionnel depuis 16 années, Paul a choisi de mettre un terme à une longue et dense carrière en cette fin de mercato 2022, facilitant ainsi le recrutement du club et l’opportunité pour les jeunes du centre de formation de montrer leurs qualités. Représentant du club auprès des partenaires et du monde associatif avec une reconversion parallèle en tant qu’entraîneur, Paul va remplacer à ce poste Laurent Koscielny qui quitte le FC Girondins de Bordeaux, au terme d’un accord amiable, pour se consacrer, avec tous nos vœux de réussite, à de nouveaux projets personnels. Le club remercie Paul pour son implication en tant que joueur et se réjouit de son nouveau rôle", peut-on lire sur le communiqué des Girondins de Bordeaux.

Pour résumer Les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce lundi le départ de Mehdi Zerkane à l'OFI Crète sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat et la retraite de Baul Baysse.

Fabien Chorlet

Rédacteur