Girondins – Mercato : le FC Barcelone fait encore grimper la côte de Jules Koundé

La belle série du FC Barcelone s'est arrêtée hier en Andalousie où le FC Séville a battu le Barça (2-0) en ½ finale aller de la Coupe du Roi grâce à des buts de Jules Koundé et Ivan Rakitic. Une défaite que l'ensemble des médias espagnols attribuent à deux hommes : Samuel Umtiti et Ronald Koeman.

« Koundé n'a pas de milites »

En revanche, un homme fait l'unanimité de l'autre côté des Pyrénées : Koundé. Annoncé dans le viseur du Barça et du Real Madrid, l'ancien défenseur des Girondins a livré un match plein, avec en point d'orgue ce but inscrit après avoir éliminé plusieurs défenseurs catalans, dont Umtiti, d'un petit pont.

« Jules Koundé n'a pas de limites, écrit Marca. Chaque fois il prend plus de valeur que les 25 M€ dépensés par Monchi pour l'acheter aux Girondins ». Le média ajoute que Sévilla bien fait de dire non à Manchester City malgré une offre de 55 M€. « Il a gagné tous ses duels et est bien au dessus de Diego Carlos, son coéquipier, qui souffre de la comparaison », ajoute Marca.