Girondins – Mercato : le salaire bordelais de Hatem Ben Arfa révélé !

Désireux de rejoindre Jean-Louis Gasset aux Girondins de Bordeaux plutôt que de ces cinq autres pistes en France et à l'étranger, Hatem Ben Arfa (33 ans) a consenti à de très gros efforts financiers pour convaincre King Street de débloquer un budget recrutement supplémentaire.

Très loin des pontes du vestiaire aquitain

Si l'entourage de l'international tricolore a beaucoup vanté cet argument dans les médias, on ne savait pas réellement quels émoluments avait accepté l'ancien joueur de Valladolid, connu pour ses prétentions XXL. Il semblerait que rejoindre Jean-Louis Gasset, « HBA » a vraiment accepté de faire de gros sacrifices... Et même de redescendre à un tarif qu'il n'avait plus connu en club depuis ses débuts à Lyon.

Selon le Parisien, son traitement mensuel, hors primes, sera dans la moyenne de l'effectif des Girondins, légèrement inférieur à 100 000€ par mois mais surtout très loin des plus gros salaires du vestiaire comme Laurent Koscielny ou Benoît Costil. Des chiffres d'ailleurs confirmés par Sud-Ouest qui parle d'un « fixe » à 90 000€ net par mois. Une preuve de son envie de jouer ?