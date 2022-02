Girondins - Mercato : un défenseur bosnien débarque à Bordeaux !

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En quête d'un défenseur suite à l'échec de la signature de Phil Jones (Manchester United), les Girondins de Bordeaux enchaînent les pistes. Si L'Equipe parlait ce matin de Youssouf Ndayishimiye (Istanbul Basaksehir) et que la piste Andreas Maxso (Brondby) n'est pas encore refermée, un troisième nom vient de sortir.

Foot Mercato et le spécialiste italien Fabrizio Romano parlent de discussions avancées pour le stoppeur de Malmö, Anel Ahmedhodzic (22 ans). Un nom également cité du côté de Reims sur ce Mercato d'hiver. Sous contrat jusqu'en décembre 2023 et international A bosnien (12 capes), Ahmedhodzic est un titulaire indiscutable de son club en Suède.

Selon Sud-Ouest, ce serait désormais la piste prioritaire. Le Bosnien serait même déjà en route pour la Gironde sur la base d'un prêt avec option d'achat. Affaire à suivre...

