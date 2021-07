Girondins - Mercato : Lopez dans la même panade que l’OM et le FC Nantes ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Alors que les Girondins de Bordeaux ont été relégués en Ligue 2 à titre conservatoire, Gérard Lopez qui devrait tout faire pour reprendre le club marine et blanc pourrait face à une autre complication. La DNCG lui a notamment demandé de mettre sur un compte sous séquestre les 28 M€ requis pour remettre les capitaux à zéro ainsi que les 23 M€ correspondant aux ventes de joueurs prévues dans les comptes, afin de valider le maintient administratif de Bordeaux en Ligue 1.

Si l’homme d’affaire hispano-luxembourgeois ne répond pas à cette attente, il pourrait être sanctionné comme l’ont été l’Olympique de Marseille et Nantes pour ce mercato. La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a notamment décider ce vendredi de sanctionner l'OM d'un "encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations », et le FC Nantes d'un "encadrement de la masse salariale et d'une interdiction de recruter à titre onéreux ». Une situation forcément pas idéale pour la reprise d’un club déjà en difficulté.