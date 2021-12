Girondins – Mercato : Lopez et Lopes vont encore jouer au Monopoly !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Besoins : deux renforts souhaités par Gérard Lopez

« On a trois défenseurs centraux qui sont blessés, dont un depuis assez longtemps. On se penche sur la question de la défense centrale. On a un peu la même situation au milieu puisque Sissokho n’a pas été disponible toute la saison. On verra avec les retours, etc. Il y aura quelques mouvements et s’il y en a, ce sera dans ces domaines-là ». Sur France Bleu il y a quelques semaines, Gérard Lopez s'était montré très clair sur les besoins de son équipe. Si l'arrivée de Mbaye Niang et la réussite d'Alberth Elis ferment la voie à des renforts offensifs, Admar Lopes, le bras armés du président, est déjà sur le coup pour les deux besoins exprimés.

Moyens : des ventes seront nécessaires avant d'acheter

La DNCG ayant placé les Girondins de Bordeaux sous encadrement de masse salariale et d'indemnités de mutation, Gérard Lopez ne pourra pas faire n'importe quoi s'il veut incorporer de nouveaux joueurs. Déjà, il faudra trouver une solution de rebond à Josh Maja, écarté de longue date mais il est aussi possible qu'une grosse vente soit nécessaire pour mettre du beurre dans les épinards. Si le nom de Yacine Adli revient avec insistance en Italie, ce sera plus sûrement le sud-coréen Hwang Ui-Jo qui devrait être cédé.

Le dossier-clé : Hwang Ui-Jo

Proche de signer en Russie pour 14 M€ à la fin du Mercato hivernal, le buteur coréen était finalement resté et avait bloqué la venue de Jackson Poroso. Seul le départ d'un extracommunautaire peut permettre la venue du stoppeur équatorien de Boavista... Et comme le natif de Seongnam a été l'un des plus performants en ce début de saison (6 buts en L1), il ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un nouveau point de chute.

Les pistes du Mercato : Aziz Ouattara (Hammarby), Badredine Bouanani (LOSC), Bojan Kovacevic (FC Cukaricki), Jackson Porozo (Boavista).