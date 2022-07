Girondins - Mercato : Lopez promet des recrues rapidement

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans une interview accordée au journal L'Equipe après le match nul concédé ce samedi par les Girondins de Bordeaux face à Valenciennes (0-0), à l'occasion de la première journée de Ligue 2, Gérard Lopez a annoncé qu'il y aurait des recrues rapidement si le club girondin a le feu de la DNCG.

"Il y a des joueurs qui attendent"

"On a encore la DNCG mardi, on espère qu'ils nous laisseront travailler tranquillement. Si c'est le cas, les soucis seront derrière nous. (...) On doit s’attendre à des arrivées très rapides. Il y a des joueurs qui attendent et qui sont dans les starting-blocks. Il faut juste qu'on ait le feu vert pour pouvoir travailler", a confié le président et propriétaire du club girondin.

Gérard Lopez (Bordeaux) : « On espère que la DNCG nous laissera travailler tranquillement » https://t.co/m8GjVdXz6S pic.twitter.com/uXjrNiiS5D — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 30, 2022

