Girondins - Mercato : Maja fait une surprenante révélation sur son transfert

Recruté à l'hiver 2019 moyennant 1,7 M€, Josh Maja avait été présenté à l'époque par les Girondins de Bordeaux comme l'un des plus grands espoirs anglais au poste d'avant-centre. Le jeune Londonien sortait alors d'une belle demi-saison avec Sunderland, que les passionnés de football ont pu suivre via le documentaire de Netflix "Sunderland 'til I die".

"Je n'étais pas prêt"

Seulement, en un an et demi, Maja n'a jamais confirmé les promesses qu'avaient généré sa venue. Et pour cause… Lors d'un entretien à The Independant, l'Anglais a expliqué qu'il n'était tout simplement pas prêt à l'époque à se frotter au football continental, lui qui n'avait évolué que dans les divisions inférieures.

"Je pense vraiment que je n'étais pas prêt quand je suis arrivé. Mais mes qualités étaient toujours là. J'ai progressé techniquement et tactiquement, mais la plus grande évolution est au niveau de mon état d'esprit. J'ai dû être patient et concentré, écouter tout ce que les entraîneurs disent et prendre plein de petites choses qui peuvent m'aider à faire une la différence. Cette saison, je veux montrer ce dont je suis capable, commencer plus de matchs et marquer plus de buts."