Girondins – Mercato : OL, Rennes, Milan ... Ils ont tous tenté la dernière pépite de Gasset !

En marquant l'unique but de la victoire des Girondins face à Rennes (1-0), Sekou Mara (20 ans) s'est mis en lumière au meilleur moment à Bordeaux. Fils de la journaliste de TF1 Audrey Crespo-Mara, le jeune attaquant – poussé dans le grand bain par Jean-Louis Gasset - n'est pas vraiment une surprise pour le monde des recruteurs en France et en Europe. Si, à 13 ans, il évoluait latéral avec l'équipe B de sa catégorie au PSG, l'intéressé s'est fait un nom à l'US Boulogne-Billancourt.

Le Milan AC a tout fait pour qu'il ne signe pas à Bordeaux

En effet, comme nous l'apprend 20 Minutes, nombreux sont les clubs à s'être intéressé à Sekou Mara plus jeune. Avant qu'il ne quitte l'USBB pour le château du Haillan à 15 ans, l'OL, l'AS Monaco et le Stade Rennais avaient tenté de l’attirer.

L'été dernier, le Milan AC avait également tenté de le détourner de son premier contrat professionnel (2023) en Gironde alors qu'Arsenal et Everton avaient aussi un œil sur le dossier. Cet hiver, le Stade Brestois et le RC Strasbourg avaient également sollicité un prêt. Prêt éconduit par Sekou Mara, lequel voulait « réaliser une saison pleine avec les Girondins » avant de voir plus loin.