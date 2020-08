Girondins - Mercato : Oudin veut justifier le prix de son transfert et fixe ses objectifs

Le doublé de Luuk De Jong en finale de la Ligue Europa a bourdonné dans les oreilles de Nicolas de Préville. La prouesse de l’attaquant batave du FC Séville devant l’Inter Milan (3-2) a en effet rappelé que l’ancien buteur du LOSC lui avait été préféré par les Girondins de Bordeaux. Pour plus cher (8 contre 10 M€). Rémi Oudin est lui aussi un joueur qui a coûté le pactole au FCGB (10 M€ payables en plusieurs fois) et n’a pas encore vraiment su répondre aux énormes attentes placées en lui.

« J'ai bien réagi à ça dans le sens où ce transfert m'a fait plaisir. Et, forcément, le club et les supporters ont une attente envers moi avec ce montant, explique-t-il dans France Football. Je pense qu'il fallait que je quitte le Stade de Reims, parce qu'on va dire que j'étais à la maison. C'est la chose qu'il me fallait. Du temps, il m'en faut. C'est le football, on demande vite des résultats. Et j'espère que je vais pouvoir montrer pourquoi le transfert a atteint ce prix-là. »

Oudin a des objectifs bien définis

Les objectifs d’Oudin sont clairs : « Refaire une saison comme je l'ai fait (NDLR : 10 buts avec Reims en Ligue 1 en 2018-19). J'espère apporter le plus, que ce soit en but, passe décisive ou même en termes d'efforts. Que le club retrouve sa place, qu'il soit à la place qu'il a déjà été. J'ai aussi besoin de gagner en caractère. »