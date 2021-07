Girondins - Mercato : Petkovic et Lopez ont ciblé 4 postes à renforcer en priorité

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L'entraîneur, c'est fait ! Gérard Lopez a décidé de confier les rênes des Girondins de Bordeaux à Vladimir Petkovic plutôt qu'à un Jean-Louis Gasset qui a parfois semblé résigné la saison passée. Ce dossier très important réglé, les deux hommes se sont mis à travailler sur le futur visage de l'équipe. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait renforcer en priorité quatre postes.

Selon Sud-Ouest, ces quatre postes sont celui de latéral droit, de latéral gauche, de milieu de terrain et d'avant-centre. Pour ce dernier, le Clermontois Mohamed Bayo serait très apprécié et l'intérêt serait réciproque. Mais pour financer tout cela, il va d'abord falloir vendre (Basic, Adli et Kalu sont les trois plus grosses valeurs marchandes) ou compter sur les gros transferts d'anciens joueurs (Koundé, Tchouameni et Laborde), pour lesquels le FCGB pourrait récupérer des indemnités.

Vincent Romain : "Le club a quand même très bien fait les choses. Après, il sera surtout bien soigné s’ils s’entendent rapidement sur le montant de l’indemnité"



👉 https://t.co/fyJ1lkTFes#Girondins pic.twitter.com/Vt1IUbq60t — Girondins4ever (@Girondins4ever) July 29, 2021