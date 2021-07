Girondins - Mercato : Troyes, un cap décisif dans le marché bordelais ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce soir, c'est la grande première de Vladimir Petkovic sur le banc des Girondins de Bordeaux. Ce sera contre Troyes, promu ambitieux, au stade de l'Aube. Cette rencontre est tout sauf anodine car elle va permettre à l'ancien sélectionneur de la Suisse de voir chaque joueur en situation et se faire une idée plus précise de la qualité de chacun. Ce qui, forcément, alimentera sa réflexion pour la suite du mercato.

C'est ce qu'écrit L'Equipe dans son édition du jour : « Les grandes manœuvres ne font que commencer alors que « les prochains jours seront clés » pour voir qui s’inscrit dans le projet, a insisté le nouvel entraîneur bordelais. En attendant ? Il a surtout été question de ses principes de jeu, de sa haine de la défaite et de la transition entre le métier de sélectionneur et celui d’entraîneur qu’il n’appréhende pas. « C’est comme au ping-pong, le but est toujours d’envoyer la balle de l’autre côté, a-t-il plaisanté. Il y a peu de temps. L’idée est de faire des réglages mais pas de tout changer. J’aime le jeu proactif, offensif, un peu agressif, tout en contrôlant. Je veux que l’équipe domine et qu’elle ne subisse pas ». »

La une du journal L'Equipe de ce samedi 31 juillet > https://t.co/HXhINC2WuT pic.twitter.com/gWFGVCj7hq — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 30, 2021