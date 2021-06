Girondins - Mercato : un nouveau courtisan de taille pour Basic

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En attendant que la reprise soit effective, les Girondins de Bordeaux vont fonctionner comme lors des derniers mercatos sous la direction de King Street : en vendant leurs meilleurs joueurs, l'indemnité servant pour partie à combler le déficit, pour partie à trouver un successeur digne de ce nom. Mais peu de Bordelais peuvent prétendre partir moyennant une grosse indemnité vu la triste saison du FCGB.

Les Girondins attendent 10 M€

Toma Basic fait partie de ces exceptions. Déjà dans le viseur du Napoli, qui souhaitait cependant un prêt ou un échange, le milieu de terrain croate de 24 serait aussi dans le viseur du Benfica Lisbonne. C'est le quotidien Record qui l'annonce en Une aujourd'hui. L'entraîneur des Aigles, Jorge Jesus, aurait validé cette arrivée.

Le Benfica sort d'une saison très frustrante puisque, pour le retour du technicien qui a fait sa gloire entre 2009 et 2015, il n'a terminé qu'à la 3e place et s'est fait battre en finale de la Coupe du Portugal par Braga. Jesus a réclamé de gros moyens pour remodeler l'effectif et Basic serait l'une de ses priorités. Les Girondins de Bordeaux attendent 10 M€ pour leur Croate en fin de contrat dans un an…