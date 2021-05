Girondins - Mercato : un repreneur veut amener Julien Stéphan dans ses valises

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Ce mardi, L'Equipe consacre un grand dossier à la valse des entraîneurs qui s'annonce en Ligue 1 à l'intersaison. Les Girondins de Bordeaux sont évidemment concernés puisque Jean-Louis Gasset, lassé par un exercice très difficile et les promesses non tenues de ses dirigeants, devrait aller voir ailleurs. Mais, bonne nouvelle pour les supporters du FCGB, l'un des repreneurs potentiels se montre très ambitieux puisqu'il vise ni plus ni moins que Julien Stéphan, parti du Stade Rennais en cours de saison après y avoir fait des merveilles.

Un intérêt mais pas de contact pour l'instant

« A Bordeaux, grand de la L1 en péril, l’un des candidats à la reprise du club songe sérieusement à lui si son projet est retenu, sans qu’il y ait eu encore de prise de contact. En cas de maintien, s’entend. »

« Reste que pour Stéphan, le niveau du club importe moins que le projet et les hommes qui le mènent. L’étranger peut aussi l’attirer. » Le fils de Guy, éphémère entraîneur du FCGB en 1997, possède plusieurs touches, notamment en France, où les dirigeants de l'ambitieux OGC Nice le convoitent s'ils ne parviennent pas à attirer leur cible principale, Christophe Galtier.