Girondins - Mercato : un titulaire de Gasset sur le départ

Victorieux à Rennes (1-0) et de Brest (1-0) avec, entre les deux, un nul héroïque arraché au Parc des Princes (2-2), les Girondins de Bordeaux connaissent une embellie sportive après un début de saison ayant laissé augurer du pire. Le coup de gueule de Jean-Louis Gasset après la déroute à Monaco (0-4) le 1er novembre. Mais cela ne devrait pas empêcher King Street de se délester des joueurs bankables et des gros salaires afin de présenter des comptes à l'équilibre.

Pas de négociation pour une prolongation

Parmi les candidats plus ou moins forcés au départ figure Pablo. Le défenseur central brésilien sera en fin de contrat en juin et il bénéficie d'un contrat d'une autre époque. Sorti du onze de départ par Gasset lors des déplacements à Rennes et Paris, il vient de faire son retour contre Brest. Mais pas sûr que quand Laurent Koscielny sera de retour, il ne fasse pas un nouveau séjour sur le banc.

Selon France Football, Pablo étudierait la possibilité de retourner au Brésil l'été prochain. Un départ semble donc inéluctable, surtout que les Girondins ne semblent pas lui avoir proposé de nouveau contrat.