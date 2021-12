Girondins - Mercato : un tour de passe-passe de Gérard Lopez pour une pépite ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Ce samedi, L'Equipe consacre un portrait à Alberth Elis, révélation de la saison chez les Girondins de Bordeaux. Dimanche dernier, l'attaquant hondurien a marqué contre l'OL (2-2) au terme d'une chevauchée de cinquante mètres, mettant en avant ses qualités de vitesse, de percussion et de réalisme devant le but en une seule action.

L'article se conclue par une bonne nouvelle : le FCGB a d'ores et déjà levé l'option d'achat dont il bénéficiait auprès de Boavista pour son joueur. Annoncée à 7,5 M€, elle ne serait finalement "que" de 6 M€, bonus compris. Une réduction ou une mauvaise compréhension à la base ? On peut se poser la question étant donné que les deux clubs ont le même propriétaire, Gérard Lopez, et que les Bordelais ont des finances dans le rouge…

Alberth Elis : "C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux leur rendre la pareille et aider le plus de gens possible à réaliser leurs rêves"



👉 https://t.co/QomUi2dOAl#Girondins pic.twitter.com/pFrcklfQxt — Girondins4Ever (@Girondins4ever) December 11, 2021