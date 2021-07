Girondins - Mercato : une bonne nouvelle venue d’Angleterre pour Gérard Lopez ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Jules Koundé aurait donné son accord pour rejoindre Chelsea. Selon les informations du toujours très bien informé Fabrizio Romano, les deux clubs sont actuellement en discussions et les blues auraient fait de l’ancien girondin leur cible prioritaire en défense centrale. Jules Koundé serait intéressé par le projet, lui qui souhaiterait jouer dans un club capable de remporter la Ligue des Champions, rapporte l’insider.

Alors que les dernières rumeurs faisaient état que Séville espérait une offre aux alentours de 80 millions d’euros pour le libérer (valeur de la clause libératoire de Jules Koundé) cette nouvelle pourrait bénéficier à Gérard Lopez. Le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux pourrait toucher une part de la transaction dans le cadre du mécanisme de solidarité lié à la formation. De plus, le transfert pourrait lui rapporter près de 11 millions d’euros supplémentaires rapporte l’insider bordelais @Diabate33 sur son compte twitter puisque Bordeaux avait négocié 20% sur la plus value à la revente et que Jules Koundé avait été acheté par Seville pour 23 millions d’euros. Nul doute que l’affaire risque d’être suivie en Gironde.

EXCL. Chelsea have opened official talks with Sevilla for Jules Koundé. He’s the main target as centre back, negotiations ongoing to reach an agreement. 🔵 #CFC



Koundé is open to accept Chelsea as next clubs as he wants Champions League football. Now it’s up to the two clubs. pic.twitter.com/M4bVua2NU7