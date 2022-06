Girondins – Mercato : une première signature officialisée !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Les Girondins évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. Le club scapulaire n‘avait plus été aussi mal sportivement depuis des années et va devoir vite relever la tête pour remonter dans l’élite. Alors que l’effectif va être grandement repensé et que plusieurs départs ont été annoncés, la première recrue de l’été est là !

Dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux annoncent avoir levé l’option d’achat d’Alberth Elis. Arrivé l’été dernier, en provenance de Boavista, le buteur hondurien a marqué 9 buts et délivré une passe décisive en 21 matches avec le maillot girondin.

Adam Duarte

Rédacteur