Girondins - Mercato : une tendance se dégage dans le dossier Basic

Désormais bien installé dans l'entrejeu des Girondins de Bordeaux, Toma Basic n'est pourtant pas sûr de poursuivre son aventure Gironde. Et pour cause, face à la belle saison réalisée par le Croate, plusieurs formations étrangères à l'instar du Benfica Lisbonne et de Naples ont montré leur intérêt et seraient bel et bien déterminées à enrôler le joueur de 24 ans.

Une tendance se dégagerait d'ailleurs grandement dans ce dossier si l'on en croit les dires d'Ignazio Genuardi. "Naples reste en pole pour le Bordelais Basic. Alors que d’autres clubs européens sont refroidis par les tarifs en vigueur (Benfica notamment), le club du président De Laurentiis pourrait monter autour de 10 M€ (bonus compris), même s’il faudra d’abord vendre." Avantage Naples, donc.

