Girondins, OGC Nice - Mercato : Galtier décisif dans le dossier Guion ?

David Guion va bien succéder à Vladimir Petkovic sur le banc des Girondins de Bordeaux. Gérard Lopez a pris la décision et l'annonce devrait tomber très rapidement. L'ancien entraîneur du Stade de Reims n'était pas le favori mais c'est lui qui a remporté la course. Il faut dire, cela fait plusieurs mois que son nom circule du côté du Haillan et, surtout, il a bénéficié d'un soutien précieux !

En effet, en juillet dernier, alors que Gérard Lopez venait de racheter le FCGB et se cherchait un nouveau coach car Jean-Louis Gasset n'allait pas continuer, le nom de Guion a circulé. Il avait été révélé que le technicien bénéficiait d'une belle publicité de la part de Christophe Galtier, les deux hommes partageant le même agent. Galtier appelait Lopez pour lui conseiller de le recruter. Cela ne s'était pas fait à l'époque mais vu que c'est en passe de se réaliser, on peut penser que l'entraîneur de Nice a recommencé son pressing auprès de son ancien président lors des derniers jours !

