Girondins, OL – Mercato : Lopez prêt à tenter un coup impossible en attaque pour oublier Vitinho ?

Lancé dans une vaste opération d'équilibriste sur la fin du Mercato, Gérard Lopez joue très serré avec les Girondins de Bordeaux. Entre ses engagements pris devant la DNCG de vendre quelques éléments et sa volonté de renforcer l'équipe de manière spectaculaire, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois balance.

Selon Sky Sports, Lopez envisagerait même un coup de folie du côté de l'Ecosse en se plaçant sur le dossier d'Odsonne Edouard (Celtic Glasgow, 23 ans). Cible de longue date de l'OL (qui s'est orienté sur d'autres profils cet été) et ancien « titi » du PSG, l'Espoir français dispose bel et bien d'un bon de sortie... Mais pour 20 M€.

Un dossier qui paraît impossible pour les Bordelais alors que le Rubin Kazan a déjà lancé un premier assaut du côté des Bhoys en s'approchant de cette somme et que le tandem Everton – Crystal Place suit le dossier de près avec la possibilité de surrenchérir...

Du côté de la Gironde, ça bouge en tout cas énormément. Comme le rapporte Sud-Ouest, Ruben Pardo a officiellement fait son retour à Leganes après avoir été libéré de son contrat. Loïc Bessilé se rapproche de Charleroi où l'attend un contrat deux ans (+ deux années optionnelles) et Raoul Bellanova devrait être prêté en Italie (Cagliari selon Nicolo Schira). En revanche le départ de Yacine Adli (Milan AC) patinent et cela pourrait coûter une recrue au club au scapulaire. En effet, initialement attendu à Bordeaux, Vitinho (Athletico Paranaense) se dirige de son côté vers le Dynamo de Kiev.

