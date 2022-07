Girondins, OM, FC Nantes – Mercato : un mensonge de Gérard Lopez dans les dossier Hwang et Mara ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Invité hier de l'After Foot sur RMC, Gérard Lopez a dit tout et son contraire concernant les ventes possibles aux Girondins de Bordeaux. Le président du club aquitain, qui cherche à sauver son club de la rétrogradation administrative en National 1 a notamment assuré avoir reçu une offre écrite de « 11-12 M€ » pour Alberth Elis et des propositions pour Sekou Mara, Hwang Ui-Jo et Junior Onana.

Comme l'OM et Nantes, les clubs attendent la liquidation pour bouger

Pourtant, un peu plus tard dans l'interview, lorsqu'il a été relancé sur la raison pour laquelle il n'avait pas entériné de départs jusqu'à présent en laissant Bordeaux dans une position inconfortable dans l'attente du passage devant le CNOSF, Gérard Lopez a laissé entendre que ses propositions n'étaient pas aussi fermes que cela :

« Pourquoi on ne vend pas ? Parce que depuis la décision de la DNCG, les clubs savent très bien que si jamais on est relégués, on est en liquidation, et en liquidation, les joueurs sont libres de contrats… »

Une sortie en forme de reproche aux Marseille, Nantes et autres, tous prêts à attendre la bonne affaire des malheurs des Girondins...