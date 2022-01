Girondins, OM - Mercato : Bordeaux se détourne bien d'Alvaro pour un ex de l'OL

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Révélée par Girondinfos hier, la piste menant à Marcelo (libre, 34 ans) est bel et bien d'actualité aux Girondins de Bordeaux. L'Equipe confirme en effet que la piste menant à Alvaro Gonzalez (OM) s'est « grandement refroidie » suite au refus de l'Espagnol de rejoindre un club rival mais que le club aquitain cherche bel et bien ce renfort d'expérience pour sa défense centrale.

Libéré hier par l'OL après de longs mois à jouer les grands frères en réserve, Marcelo a bel et bien été contacté par la direction bordelaise même si le dossier est « encore loin d'être bouclé » et que les noms de Martin Caceres et Unai Nunez figurent eux aussi dans la short-list de cinq noms des Girondins.

Reste qu'avant de finaliser la venue de Marcelo ou d'un autre, Bordeaux doit dégraisser derrière. Un dossier loin d'être évident puisqu'Edson Mexer a refusé une offre turque et que les discussions patinent quant à la résiliation des contrats de Laurent Koscielny et Paul Baysse.