Girondins, PSG – Mercato : les galères de Leonardo pourraient soulager Jean-Louis Gasset

Dans des propos relayés par Webgirondins, Jean-Louis Gasset a fait preuve d'honnêteté au sujet de la fin du Mercato des Girondins. « Je dormirai mieux à partir de mardi ne fois que je saurai avec quelle voiture on aura pour faire le grand prix », a glissé le coach bordelais ce vendredi en conférence de presse.

« Quand moi je parle d'entrée, les dirigeants me parlent de sorties. On parle plus de comptabilité que de football », a ensuite relayé Jean-Louis Gasset forcément dans la crainte des derniers jours. Parmi ses craintes principales, le départ de Toma Basic, aujourd'hui plus grosse valeur marchande des Girondins.

Bakayoko plutôt que Basic à Naples ?

Ces derniers jours, Naples semble le club le plus chaud sur le dossier. Et même si l'offre soumise à Bordeaux serait jugée « ridicule » selon l'Equipe, le coach bordelais n'est pas forcément rassuré. « Si Basic part au dernier moment et qu'on a pas le temps de le remplacer... c'est ce que j'appréhende », a prévenu Gasset.

Mais par chance, Naples aurait déjà une solution de rechange. Le club napolitain aurait en effet prévu, selon SkySport Italia, de tenter sa chance dans le dossier Tiémoué Bakayoko. Le PSG patinant dans ses discussions avec Chelsea, le Napoli pourrait profiter des difficultés de Leonardo à conclure pour emporter la mise. Et ainsi oublier le dossier Basic à la grande joie de Jean-Louis Gasset...