Girondins, Stade de Reims : un ancien du FC Nantes pousse Guion à Bordeaux

Football Club Girondins : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Alors que le sélectionneur de la Suisse, Vladimir Petkovic, serait tout proche de remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc des Girondins de Bordeaux, l'ancien milieu de terrain du FC Nantes, Sébastien Piocelle, a poussé pour la candidature de David Guion, libre de tout contrat depuis son départ du Stade de Reims.

"Il y a un autre nom qui est sorti, c’est Guion. Je trouve qu’il a fait du super boulot à Reims. Au niveau du jeu avec les joueurs qu’il avait à disposition c’était plutôt pas mal. Il était arrivé en fin de cycle. Lui est libre. Ça reste un profil intéressant. Après, Bordeaux on parle encore des finances car c’est important et ils vont laisser des plumes avec Jean-Louis Gasset, ils ne peuvent pas non plus faire venir un entraîneur qui va toucher le même salaire que Jean-Louis Gasset. Là aussi, il faut trouver le juste milieu. Pour moi Guion, ça serait pas mal", a confié Sébastien Piocelle dans l'After Foot sur RMC Sport.

🗣️💬 Sébastien Piocelle sur Gérard Lopez : "On sent quelqu'un d'ambitieux, mais à voir sur les trois ans. Bordeaux, ça reste un grand club et être européen dans les trois ans, ce n'est pas surréaliste." #rmclive pic.twitter.com/BeeI4NZUqV — After Foot RMC (@AfterRMC) July 23, 2021