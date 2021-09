Girondins, Stade Rennais, ASSE, FC Nantes - Mercato : mauvaise nouvelle pour M’Baye Niang ?

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La 9e journée de Ligue 1 pourrait-elle être celle du grand retour de M’Baye Niang en France ? Récemment attiré par les Girondins de Bordeaux, l’attaquant sénégalais (26 ans) végétait au Stade Rennais et ne serait pas contre le fait d’être lancé dimanche à Louis II pour affronter l’AS Monaco (15h).

Malheureusement pour lui, Vladimir Petkovic ne devrait pas trop forcer avant la trêve internationale pour ne pas prendre trop de risques avec un joueur qui revient à peine à la compétition après plusieurs mois de galères enchaînées.

« Il joué à peine 17 matches la saison dernière, dont seulement cinq depuis le mois de janvier, rappelle le journaliste de 20 Minutes Clément Carpentier. Il n’a plus joué un match officiel depuis 4 mois. Lui affirme s’être entretenu de son côté ces dernières semaines avec un préparateur physique, mais rien ne remplace l’entrainement et encore moins les matches. Il faudra donc sûrement être patient avec M’Baye Niang dans un premier temps, le temps qu’il retrouve le rythme et qu’il soit à 100%. Il pourrait jouer quelques minutes du côté de Monaco dimanche, mais on devrait surtout le voir après la trêve internationale du début du mois d’octobre. »

Clément Carpentier : "Il n'a plus joué un match officiel depuis 4 mois. Il faudra être patient, même s'il pourrait jouer quelques minutes du côté de Monaco"



👉 https://t.co/4qzCJ1KzpB#Girondins pic.twitter.com/YRj7oelFYs — Girondins4ever (@Girondins4ever) September 30, 2021