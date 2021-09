Girondins, Stade Rennais, FC Nantes - Mercato : Lopez tente le tout pour le tout pour Niang

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Où jouera M’Baye Niang (26 ans) cette saison ? Toujours sous contrat au Stade Rennais, l’attaquant sénégalais se maintient en forme mais ne fait toujours pas partie des plans de Bruno Genesio, qui attend d’être fixé sur son avenir pour penser à la réintégrer dans sa rotation. Ou pas.

Pour l’heure, le futur de Niang n’est toujours pas réglé. Et pour cause, les négociations continuent de patiner avec les Girondins de Bordeaux. Selon Clément Carpentier, le président Gérard Lopez s’implique pourtant personnellement pour faire avancer le sujet le plus rapidement possible.

À l’heure actuelle, le journaliste de 20 Minutes explique que les propositions du club aquitain ne sont pas satisfaisantes. Reste à savoir si cela concerne le joueur, le stade Rennais ou les deux en sachant que L’Équipe glissait récemment que le nombre d’intermédiaires rendait ce dossier encore plus complexe.