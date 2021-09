Girondins, Stade Rennais, ASSE - Mercato : accord total entre Bordeaux et Mbaye Niang

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Enfin ! D'après plusieurs sources, dont L'Equipe et Foot Mercato, Mbaye Niang et les Girondins de Bordeaux sont parvenus à un accord salarial. Le FCGB était OK avec le Stade Rennais depuis plusieurs jours pour un transfert de l'attaquant de 26 ans moyennant un fort pourcentage à la revente. Mais il restait à se mettre d'accord avec lui.

Et c'est là que les choses se sont compliquées car les difficultés financières des Girondins ne leur permettaient pas de faire des folies. Niang aurait accepté de faire de grosses concessions salariales pour s'engager pour deux saisons avec le club au scapulaire, plus une en option. Un intérêt de l'ASSE a été annoncé, les agents de Niang ayant des liens avec l'un des possibles repreneurs. Mais le joueur avait visiblement besoin de jouer rapidement…

M'Baye Niang à Bordeaux, c'est bouclé



